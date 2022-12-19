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Мертвых лебедей нашли на озере в Мангистауской области

19 Декабря 2022, 15:19
Мертвых лебедей нашли на озере в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – На берегу озера Караколь в Мангистауской области найдены мертвые лебеди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Блогер Азамат Сарсенбаев разместил видеозапись, сделанную вблизи озера Караколь.

«Это происшествие беспокоит. На берегу озера Караколь лежат сотни птичьих тушек», – пояснил блогер.

Других погибших птиц он на озере не обнаружил.

МИА «Казинформ» по данному вопросу обратилось в уполномоченные органы.

Как сообщил руководитель Мангистауской инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов, в настоящее время специалисты выясняют причину гибели лебедей.

«Сотрудники Устюртского государственного природного заповедника, областного ветеринарного центра и экологи приступили к работе на месте происшествия», – сказал Г.Досатов.


Кадр из видео




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