Мертвых лебедей нашли на озере в Мангистауской области
АКТАУ. КАЗИНФОРМ – На берегу озера Караколь в Мангистауской области найдены мертвые лебеди, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Блогер Азамат Сарсенбаев разместил видеозапись, сделанную вблизи озера Караколь.
«Это происшествие беспокоит. На берегу озера Караколь лежат сотни птичьих тушек», – пояснил блогер.
Других погибших птиц он на озере не обнаружил.
МИА «Казинформ» по данному вопросу обратилось в уполномоченные органы.
Как сообщил руководитель Мангистауской инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов, в настоящее время специалисты выясняют причину гибели лебедей.
«Сотрудники Устюртского государственного природного заповедника, областного ветеринарного центра и экологи приступили к работе на месте происшествия», – сказал Г.Досатов.
Кадр из видео