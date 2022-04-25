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Мертвых фламинго обнаружили в Мангистауской области

Автор:  
Аружан Саптарова
25 Апреля 2022, 12:22
Мертвых фламинго обнаружили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – За совершение незаконной охоты на фламинго статьей 337 УК РК предусмотрено лишение свободы до семи лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Мертвых фламинго обнаружили в песках села Сам Бейнеуского района. Видео с погибшими птицами появилось в сети. На кадрах видно, как минимум пять особей.

«На место выехали представители правоохранительных органов, территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира РГКП «ПО «Охотзоопром» Самского лесного учреждения акимата Бейнеуского района. Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года № 1034, фламинго входит в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

За совершение незаконной охоты на фламинго статьей 337 УК РК предусмотрено лишение свободы до семи лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. Предусмотрен ущерб в сумме 400 МРП», - сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Происшествия   Экология   Видео   Мангистауская область   Регионы Казахстана   Животные   Природа  
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