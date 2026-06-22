Мертвую рыбу обнаружили на озере Айдабол в Акмолинской области
Причину гибели рыбы установят по результатам лабораторных исследований, передает корреспондент агентства Kazinform.
В соцсетях появилось видео от жителей Акмолинской области, на котором запечатлен берег озера Айдабол возле села Викторовки Зерендинского района, усыпанный погибшей рыбой.
Экологи и ветеринары отреагировали на видео и сразу же была организована проверка.
Как сообщили в управление ветеринарии Акмолинской области, ветеринарной службой района проведены мероприятия по отбору биологического материала (проб) от павшей рыбы с последующим направлением образцов в областную ветеринарную лабораторию для проведения соответствующих исследований.
— По результатам лабораторных исследований будет установлена причина гибели рыбы, — добавили в ведомстве.
Специалисты Есильской межобластной бассейновой рыбной инспекции также осуществили выезд на озеро Айдабол.
На месте происшествия совместно с представителями ветеринарной инспекции и департамента экологии Акмолинской области проведены необходимые мероприятия по отбору проб воды и образцов рыбы.
— Отобранные материалы направлены на лабораторные исследования для установления причин. По результатам проведенных анализов будет дана соответствующая оценка ситуации. Данный вопрос находится на контроле инспекции, — добавили в ведомстве.
Напомним, ранее синоптики предупредили о загрязнении воздуха в четырех городах Казахстана.