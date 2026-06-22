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    Мертвую рыбу обнаружили на озере Айдабол в Акмолинской области

    Причину гибели рыбы установят по результатам лабораторных исследований, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мертвую рыбу обнаружили на озере Айдабол в Акмолинской области
    Кадр из видео instagram.com/kokshetautoday

    В соцсетях появилось видео от жителей Акмолинской области, на котором запечатлен берег озера Айдабол возле села Викторовки Зерендинского района, усыпанный погибшей рыбой. 

    Экологи и ветеринары отреагировали на видео и сразу же была организована проверка. 

    Как сообщили в управление ветеринарии Акмолинской области, ветеринарной службой района проведены мероприятия по отбору биологического материала (проб) от павшей рыбы с последующим направлением образцов в областную ветеринарную лабораторию для проведения соответствующих исследований.

    — По результатам лабораторных исследований будет установлена причина гибели рыбы, — добавили в ведомстве. 

    Специалисты Есильской межобластной бассейновой рыбной инспекции также осуществили выезд на озеро Айдабол.

    На месте происшествия совместно с представителями ветеринарной инспекции и департамента экологии Акмолинской области проведены необходимые мероприятия по отбору проб воды и образцов рыбы. 

    — Отобранные материалы направлены на лабораторные исследования для установления причин. По результатам проведенных анализов будет дана соответствующая оценка ситуации. Данный вопрос находится на контроле инспекции, — добавили в ведомстве.

    Напомним, ранее синоптики предупредили о загрязнении воздуха в четырех городах Казахстана.

    Озеро Экология Видео Происшествия Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор