Мёртвого новорожденного обнаружили в мусорном контейнере в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 23 ноября на пульт «102» в Костанае поступило сообщение об обнаружении новорожденного ребенка в одном из мусорном контейнеров в микрорайоне Аэропорт. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

«Незамедлительно на место происшествия выехали заинтересованные службы и руководство департамента полиции. По прибытии они увидели, что ребенок мертв.

По данному факту начато досудебное расследование. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление матери ребенка, а также выяснения всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции осуществляется подворный обход близлежащих домов, проводится опрос жильцов и возможных очевидцев, просматриваются видеокамеры. К поискам привлечены кинологи.

Данный факт взят на контроль руководством департамента полиции и прокуратурой области. Назначена экспертиза, которая точно определит время и причину смерти.