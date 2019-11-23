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вчера 16:19
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вчера 14:21
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вчера 08:12
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Мёртвого новорожденного обнаружили в мусорном контейнере в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 23 ноября на пульт «102» в Костанае поступило сообщение об обнаружении новорожденного ребенка в одном из мусорном контейнеров в микрорайоне Аэропорт. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
«Незамедлительно на место происшествия выехали заинтересованные службы и руководство департамента полиции. По прибытии они увидели, что ребенок мертв.
По данному факту начато досудебное расследование. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление матери ребенка, а также выяснения всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении.
Сотрудниками полиции осуществляется подворный обход близлежащих домов, проводится опрос жильцов и возможных очевидцев, просматриваются видеокамеры. К поискам привлечены кинологи.
Данный факт взят на контроль руководством департамента полиции и прокуратурой области. Назначена экспертиза, которая точно определит время и причину смерти.
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