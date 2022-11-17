Мертвого мужчину обнаружили в одном из гостиничных номеров Уральска

17 Ноября 2022, 09:51

17 Ноября 2022, 09:51

Мертвого мужчину обнаружили в одном из гостиничных номеров Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Мертвого мужчину обнаружили в одном из гостиничных номеров Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

16 ноября в дежурную часть Абайского отдела полиции поступило сообщение об убийстве мужчины в одной из гостиниц города. На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа где по приезду в одном из номеров гостиницы обнаружен труп 35-летнего мужчины. В номере также находилась 28-летняя гражданка, которая дала признательные показания в совершении особо тяжкого преступления. С подозреваемой проведена проверка и уточнение показаний на месте.

По факту убийства, согласно ст. 99 ч. 1 УК РК начато досудебное расследование. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на полноту сбора материала. По результатам комплекса судебных экспертиз по делу будет принято законное процессуальное решение. Согласно санкции ст.99 ч. 1 УК РК «Убийство» наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.