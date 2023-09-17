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    11:20, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Мертвого асканийского оленя обнаружили близ «Бурабая»

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    Животное погибло запутавшись в проволоке так называемого «электропастуха» - ограждения для отпугивания диких животных, принадлежащего частному фермерскому хозяйству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на национальный парк «Бурабай».
    «15 сентября, на территории Бурабайского района Акмолинской области была обнаружена туша асканийского оленя. Олень погиб от удушья, запутавшись в проволоке так называемого «электропастуха» - ограждения для отпугивания диких животных, принадлежащего частному фермерскому хозяйству», - говорится в сообщении Нацпарка.

    Стоит отметить, что участок не относится к территории ГНПП «Бурабай».
    Расследованием занимаются сотрудники отдела полиции Бурабайского района.


    Теги:
    Акмолинская область Животные
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