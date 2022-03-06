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    19:54, 05 Март 2022 | GMT +6

    Мероприятия на сцене Ertis Promenadе возобновят в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Кинопоказы на сцене Ertis Promenade пообещали павлодарцам летом. Будут ли приглашать казахстанских и зарубежных звёзд на концерты, пока неизвестно, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    После двухлетнего перерыва в Павлодаре возобновят мероприятия на сцене Ertis Promenadе. Об этом сообщил градоначальник Асаин Байханов.

    «Летом в городе запланированы мероприятия на Ertis Promenade. Под открытым небом будут транслироваться произведения золотого фонда «Казахфильма», – сказал Асаин Байханов.
    Концерты на главной сцене области перестали организовывать из-за COVID-ограничений. Культурные события организовывали онлайн. С начала пандемии в Павлодаре провели более трех тысяч интерактивных мероприятий.
    Праздник в город вернут уже на Наурыз. В 11 микрорайонах областного центра вновь появятся праздничные юрты. Основные мероприятия проведут на площади Конституции, где создадут аул из восьми юрт.


    Теги:
    Культура Павлодарская область
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