Мероприятия на сцене Ertis Promenadе возобновят в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Кинопоказы на сцене Ertis Promenade пообещали павлодарцам летом. Будут ли приглашать казахстанских и зарубежных звёзд на концерты, пока неизвестно, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

После двухлетнего перерыва в Павлодаре возобновят мероприятия на сцене Ertis Promenadе. Об этом сообщил градоначальник Асаин Байханов.

«Летом в городе запланированы мероприятия на Ertis Promenade. Под открытым небом будут транслироваться произведения золотого фонда «Казахфильма», – сказал Асаин Байханов.

Концерты на главной сцене области перестали организовывать из-за COVID-ограничений. Культурные события организовывали онлайн. С начала пандемии в Павлодаре провели более трех тысяч интерактивных мероприятий.

Праздник в город вернут уже на Наурыз. В 11 микрорайонах областного центра вновь появятся праздничные юрты. Основные мероприятия проведут на площади Конституции, где создадут аул из восьми юрт.