Мероприятия на 100 гостей с «зеленым» статусом разрешены в Мангистауской области

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области разрешено посещать мероприятия до 100 человек с «зеленым» статусом в Ashyq. Об этом сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, как сообщил министр здравоохранения РК, требования к празднованию новогодних корпоративов будут зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом регионе. Правила определяет главный государственный санитарный врач каждой области. В случае выдачи разрешения должно учитываться, на сколько человек рассчитано место массового посещения.

Главный санитарный врач Мангистауской области в ходе брифинга проинформировал: в связи с тем, что регион находится в «зеленой» зоне, предусмотрены послабления.

«На сегодняшний день конкретного решения по проведению корпоративов не озвучено. В целом, согласно последнему постановлению, в регионе разрешено проводить различные мероприятия. В настоящее время, по постановлению, через систему Ashyq разрешено посещать мероприятия до 100 человек с «зеленым» статусом. Но все может измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации», - сказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев.

Отметим, за прошедшие сутки в области зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции: один в Актау и два в Тупкараганском районе.

По области с 3 февраля по 20 декабря 2021 года первым компонентом вакцины против КВИ привиты 187 849 человек (48,8%), вторым компонентом - 167 649 человек (43,2%).



