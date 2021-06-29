НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учитывая эпидемиологическую ситуацию мероприятия ко Дню столицы пройдут в онлайн-формате, другая же часть мероприятий отменена. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Согласно постановления главного госсанврача столицы Сархат Бейсеновой, концерты и массовые празднования в закрытых помещениях и концертных залах запрещены. Также запрещается работа всех видов аттракционов на открытом воздухе, расположенных в парковой зоне.

Разрешается только работа театров с заполняемостью не более 20%, также передвижного концерта – выступающие с ПЦР-тестами.

Также разрешено проведение мероприятий на открытом воздухе с соблюдением строгих карантинных мер – с использованием принципа работы проекта Ashyq.

К примеру, 6 июля планируется онлайн-концерт «МузАрт». Вся информация по онлайн-трансляции будет размещена на странице в Instagram @ns.madeniet управления культуры города Нур-Султана.

Празднование Дня столицы будет посвящено социальным проектам и будет носить исключительно социальный характер. Это, к примеру, вручение ключей для очередников из социально уязвимых слоев населения, завершение порядка 20 домов-долгостроев, завершение строительства и введение в эксплуатацию крупных физкультурно-оздоровительных комплексов в жилых массивах Ондирис и Коктал.

Кроме того, также откроется специализированный детский сад для детей с нарушением зрения, будет завершено строительство более 50 дворов, порядка 10 общественных пространств и т.д., рассказали в акимате.