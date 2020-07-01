Мероприятия ко Дню столицы пройдут только в режиме онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с эпидситуацией ранее запланированные ко Дню города мероприятия отменены. Мероприятия будут только в режиме онлайн. Об этом сообщили в управлении культуры Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

К примеру, мероприятие «День Домбры» горожане могут посмотреть в онлайн-режиме на телеканале «Казахстан».

Большая часть мероприятий носит социальный характер: откроются социально важные объекты, такие как реабилитационные центры для детей с особыми потребностями, социальный центр «Кәсіпкер ана» – центр будет обучать безработных женщин основам ведения МСБ, открытие станции скорой помощи и медцентра «Доктор у дома» в районе Жагалау и других социальных объектов без массового посещения людей.

Кроме того, состоится вручение очередникам и дольщикам ключей от квартир – с ограниченным количеством людей (без массового посещения) и со строгим соблюдением санитарных норм: обязательно быть в масках, соблюдать соцдистанцию.