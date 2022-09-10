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Мероприятия ко Дню семьи проходят в Вооруженных силах РК

Редактор:  
Алла Серикбаева
10 Сентября 2022, 21:37
Мероприятия ко Дню семьи проходят в Вооруженных силах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во всех гарнизонах в канун Дня семьи, который в Казахстане отмечается во второе воскресенье сентября, проходят тематические мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Особое внимание руководством Минобороны уделено многодетным семьям, а также семьям, где воспитываются дети с особыми потребностями. Разнообразные мероприятия включают посещение семей военнослужащих, спортивные и интеллектуальные состязания, экскурсии и концерты.

В Нур-Султане Главным управлением военной полиции для детей и их родителей, которые проживают и проходят службу в отдаленных гарнизонах, была организована насыщенная и увлекательная программа.

Для гостей столицы, многие из которых побывали здесь впервые, проведены экскурсии по музею энергии будущего «Нур-Алем», монументу «Байтерек», развлекательному центру Ailand, Национальному музею Республики Казахстан, Государственному военно-историческому музею Вооруженных сил. Запоминающейся была и поездка в курортную зону Боровое, где семьи военнослужащих посетили исторические места и познакомились с ее достопримечательностями.

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Руководством Главного управления военной полиции юным гостям вручены подарки. А дети и их родители в знак благодарности высадили на территории подразделения ель и установили памятную табличку.

«Президент страны объявил 2022 год Годом детей. В канун Дня семьи мы решили пригласить в столицу детей военнослужащих, проживающих в отдаленных гарнизонах. Главная задача этого мероприятия – поддержка молодого поколения и воспитание детей в духе любви к своей Родине», – сказал старший офицер по воспитательной и идеологической работе Главного управления военной полиции капитан Газиз Нурканов.

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