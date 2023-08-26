Мероприятия ко Дню рождения Абая провели в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В честь Дня рождения Абая Кунанбайулы, основателя казахской письменной литературы, в Караганда был организован ряд праздничных мероприятий, передает МИА «Казинформ».

В честь Дня рождения великого казахского поэта Абая Кунанбайулы при поддержке акимата Караганды состоялось праздничное мероприятие с участием общественности города. На нем участники читали стихи и пели песни Абая.

Первое слово было предоставлено профессору Карагандинского университета им. Е. А. Букетова Нурсахан Бейсенбековой. Она рассказала о жизни поэта, его деятельности в стране и подчеркнула, что уважение к Абаю – наша задача.

В ходе мероприятия акыны Ерканат Кенесбекулы, Эльмира Сайлаукызы и молодые поэты выступили и прочитали стихи Абая.

Член Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана, руководитель ансамбля «Акниет ардагерлер», народный ансамбль «DALA RUHУ», состоящий из представителей этносов, Кулиш Толеуханова и представители этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана: Наталья Арыстанова, Владислав Горизонанов, Милана Ким прочитали свои стихи и слова назидания «Өлсем орным қара жер сыз болмай ма». Учащиеся образовательных центров Алфараби Досжанулы, Оралхан Ерхан, Виктор Каверин, Калкожа Аяла, Абылай Токашев читали стихи и пели песни поэта. Дети и родители-ветераны вышли на сцену и прочитали слова назидания, стихи.

В честь великого поэта в конце мероприятия в сопровождении ветерана-учителя Озбека Исатайулы, солдата войсковой части №6505 Ермекбая Мухтара и народного ансамбля «DALA RUHУ» собравшиеся вместе спели песню Абая «Көзімнің қарасы».

В Центральном парке культуры и отдыха города совместно с Карагандинским областным филиалом Союза писателей прошел вечер поэзии с участием известных поэтов на тему «АДАМЗАТТЫҢ АБАЙЫ».

На духовном вечере стихи Абая читали поэты Жанат Жанкашулы, Салтанат Кайырбек, Султан Даулетхан, Эльмира Сайлаукызы, Бектас Жуман, Ерик Нарын и молодые поэты Бижан, Нурдаулет, а также известные в регионе певцы Саян Бодес, Арайлым Жукенова.

18 августа в Центральном парке отдыха города состоялось мероприятие в свободном формате на тему «АБАЙ ЖӘНЕ ТАБИҒАТ» с бойцами отрядов «Жасыл Ел».

В мероприятии приняли участие профессор Карагандинского университета им. Е. А. Букетова Нурсахан Бейсенбекова и учитель средней школы №61 района Алихана Бокейхана, ученики которого стали неоднократными победителями республиканских Абайских чтений, Дидар Торекелдикызы.

Подопечные Дидар Торекелдикызы - ученица 10 класса, участница республиканских Абайских чтений Алина Наурызбаева, ученица 9 класса Нургасыр Изат, ученица 11 класса Акшархат Эшкулова - прочитали стихи, слова назидания великого поэта.

В завершение мероприятия заместитель акима города Ляззат Акильжанова поблагодарила присутствующих гостей, вручив им подарки от акима города. Все участники сделали памятные фотографии.

В книжном магазине «Oqyrman» в Караганде состоялась встреча жителей города с известным ученым, алашеведом Турсыном Журтбай. На встрече были озвучены новые данные не только о «Пути Абая», но и о творческом пути Мухтара Ауэзова, о Алаш Орде. Во встрече приняли участие известные историки региона Сагындык Жауымбаев, Нурсахан Ахметбеккызы, Маулен Жакин, Адилет Жагыпар, Газиза Габдоллакызы, Айткул Толеуханкызы, Кулшим Толеуханкызы и ветераны Декабрьских событий.