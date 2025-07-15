Мероприятия к 180-летию Абая будут проходить 10 дней на родине акына

В этой связи, на площадке Региональной службы коммуникаций программу десятидневных мероприятий представили руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай Жанжигит Омархан, аким Абайского района Мейиржан Смагулов и исполняющий обязанности акима города Семея Бекжан Бапышев.

— Обширная программа начнется 1 августа с открытия энциклопедического портала «ABAY ACADEMIYASY». Эта уникальная платформа направлена на цифровизацию, систематизацию и обеспечение научного доступа к наследию поэта. В этот же день на берегу Алаколя состоится концерт народного артиста Казахстана Секена Турысбека и оркестра «Ақ жауын». На Арбате в Семее откроется выставка иллюстратора Аңсаған Мустафа и пройдет областной фестиваль народных ремесел «Асыл мұра», — отметил руководитель управления.

Также с 2 по 6 августа гастрольный концерт народной артистки Казахстана Майры Ильясовой, посвященный Абаю, начнется в Семее и продолжится в Урджарском, Аягозском, Жарминском районах и районе Жаңасемей. 3 августа в театре Абая состоится духовный вечер «Абай әлемі», 4 августа — заключительный концерт Секена Турысбека и оркестра «Ақ жауын», 5 августа — постановка монооперы «Ой толғау — Хәкім Абай», 6 августа — концерт «Абай елі — өнер кеніші» на площади Абая и поэтический конкурс молодых акынов «Өлең сөздің патшасы» в университете им. А.Букейханова.

— С 7 по 9 августа состоятся мероприятия, направленные на популяризацию наследия Абая в научной, литературной и культурной сферах. 7 августа в рамках творческого вечера лауреата международной премии «Алаш» Аскара Алтая состоится презентация энциклопедии «Абай жолы» и книги Багашара Турсынбая. 8 августа в Семее пройдет республиканский айтыс акынов «Адамзаттың Абайы», в Абайском районе — открытие национального конкурса «Жеті қазына». 9 августа — международная научная конференция в университете имени Шакарима , выставка в музее «Жидебай-Бөрілі», презентация книжных серий в библиотеке Абая и международный фестиваль поэтов с участием 15 стран. Вечером на центральной площади состоится концерт «Абайға тарту», — сказал спикер.

10 августа — День Абая. Основные празднования пройдут в этот день. Утром в Жидебае состоится чтение Корана и обряд жертвоприношения. Затем во всех регионах страны пройдет церемония возложения цветов к памятникам Абая.