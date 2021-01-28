Мероприятия к 175-летию акына Жамбыла начались в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Юбилей великого казахского акына Жамбыла отметили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В преддверии 175-летия Жамбыла, которое будет отмечаться 28 февраля, наш республиканский историко-культурный заповедник-музей Министерства культуры и спорта Республики Казахстан «Памятники Древнего Тараза» взял старт празднования знаменательной годовщины со дня рождения великого акына, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель директора по научной части заповедника-музея Галия Алимжанова. – В центре «Руханият» провели заседание круглого стола, посвященное этому юбилею. Участникам мероприятия были предложены тематические фотоснимки и книжная выставка, в которых рассказывается об основных вехах жизненного пути Жамбыла, о его творческом и литературном наследии. Это и юные годы, и участие в съезде в Москве, и вручение ордена Ленина. Встречи с выдающимися представителями казахстанской творческой интеллигенции Диной Нурпеисовой, с Куляш Байсеитовой. Есть снимки, на которых запечатлена его встреча с Бауыржаном Момышулы и Маликом Габдуллиным. То есть разные этапы насыщенной событиями жизни великого акына мы постарались отразить в этой фотовыставке».

На книжной выставке экспонировались множество литературных изданий произведений Жамбыла Жабайулы, переведенных на языки мира.

Артисты Казахского областного драматического театра разыграли сцену из жизни юного Жамбыла, когда он приходит за благословением к своему учителю Суюнбаю Аронулы.

В работе круглого стола приняли участие известный жамбылский писатель, публицист Елен Алимжанов, который много статей посвящал творчеству великого акына, а также другие деятели культуры и журналистики региона. Участники мероприятия рассказали, какой след в мировой литературе оставил Жамбыл Жабайулы, а также о том, какое личное впечатление они вынесли после прочтения его произведений.

При этом все участники сошлись во мнении, что подобные мероприятия в рамках 175-летия Жамбыла, старт которым в Жамбылской области дал историко-культурный заповедник-музей «Памятники Древнего Тараза», весьма нужны для популяризации творчества казахского классика, чьим именем назван регион. А также для того чтобы подрастающее поколение знало о выдающихся казахских деятелях культуры и литературы.

Отметим, что к юбилею Жамбыла заповедник-музей «Памятники Древнего Тараза» изготовил памятные статуэтки, которые получили все гости встречи.

«Красной линией всей деятельности нашего заповедника-музея в этом юбилейном году будет проходить тема 175-летия великого акына Жамбыла. Это передвижные выставки, посвященные его творчеству, тематические экскурсии и фотовыставки, видеолекции и показ документального фильма о Жамбыле», - резюмировала Галия Алимжанова.

Напомним, в честь легендарного акына-импровизатора Жамбыла Жабайулы, которого называют «Гомером XX века», названа Жамбылская область. Город Тараз до 1997 года носил имя Джамбула. Интересен факт, что еще при жизни Жамбыл выражал огорчение тем, что его именем назвали город Аулие-Ата («Святой отец»). В своих стихах он просил Святой дух, чтобы он не обижался на него - «...Прости меня, Святой город, что тебя назвали моим именем...». И, когда акын в 1938 году возвращался поездом из Москвы, то на станции Жамбыл (тогда - Мирзоян), старец вышел, опустился на колени и поцеловал землю Аулие-Ата.

Бессмертное творение Жамбыла «Ленинградцы, дети мои!», посвященное защитникам блокадного города, стало большой моральной поддержкой. Отрадно, что после переименования Ленинграда вновь в Санкт-Петербург в этом городе сохранили уважение к казахскому акыну и светлую память о нем.

Всего лишь несколько месяцев Жамбыл не дожил до своего столетия. Он умер вскоре после победы во Второй мировой войне. Его жизнь - пример глубокого патриотизма, верности родной земле и мудрости. Жамбыл Жабайулы оставил бесценное наследие, которым мы, казахстанцы, вправе гордиться.