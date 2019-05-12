Мероприятие в поддержку Жамбыла Ахметбекова провели народные коммунисты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мероприятие в поддержку кандидата в Президенты Казахстана Жамбыла Ахметбекова провели народные коммунисты в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) свою предвыборную агитацию в Алматы начали с возложения цветов к памятнику Ленину и раздачи листовок.

«Предвыборная агитация началась еще вчера вечером. По всему городу всем кандитатам, в том числе, от нашей партии выделили по 8 мест в оживленных местах города для размещения билбордов. Эту предвыборную кампанию мы начинаем с того, что проводим традиционное возложение цветов к памятнику Ленину. У нас составлен план по проведению предвыборной агитации. Каждый день у нас намечены встречи с избирателями, трудовыми коллективами, студентами, молодежью. Главное направление нашей работы, все-таки 21 век, это не работа по мастерским, фабрикам - это социальные сети, где мы активно будем агитировать за нашего кандидата. Надеемся получить максимальное количество голосов», - сказал председатель Алматинского городского комитета Коммунистической народной партии Алибек Шапенов.

В свою очередь, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийному списку от партии «Народные коммунисты» Ирина Смирнова отметила, что предвыборная платформа, в которой были обозначены ключевые тезисы кандидата от КНПК Жамбыла Ахметбекова уже опубликована.





«Ключевые тезисы такие: отказ от западного влияния и ложных ценностей, предание суду всех беглых олигархов, борьба с бедностью, и экономическая интеграция», - сказала Ирина Смирнова.

Вместе с тем, она отметила, что по Казахстану насчитывается более 900 тысяч сторонников КНПК.





«Я считаю, что нужно обязательно идти на выборы, это долг каждого. Нужно пойти и сказать свое слово. Нужно свой голос отдать, использовать. Это время когда нужно использовать трибуну, для того, чтобы сказать какой мы видим свою жизнь, что нас устраивает, что нас не устраивает, что мы хотим изменить, что хотим улучшить. Это не время для молчания, это время, когда мы должны говорить», - подчеркнула она.