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Мероприятие в честь историка Жанузака Касымбаева прошло в Семее

28 Ноября 2021 18:00
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Мероприятие в честь историка Жанузака Касымбаева прошло в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В областном историко-краеведческом музее в Семее прошла международная научно-практическая конференция «ІІ Касымбаевские чтения», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

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Цель мероприятия – популяризировать наследие выдающегося ученого Жанузака Касымбаева, который всю свою сознательную жизнь изучал историю Казахстана в XVIII — начале XX веков.

В конференции приняли участие ведущие ученые и специалисты, занимающиеся изучением проблем истории и культуры Казахстана. Почетным гостем мероприятия стала аспирант программы «Анализ и управление культурным наследием» IMT-Высшей школы наук Кристина Бекенова из Италии. В ходе мероприятия также состоялась церемония награждения победителей I-ой областной молодежной научно-краеведческой конференции «Семейский край: природа, история, культура».

Конференция проходила в течение дня в онлайн и оффлайн режимах.

«Цель сегодняшней конференции также заключается в обмене опытом между учеными и студенческой молодежью. С утра мероприятие проводится оффлайн. Во второй половине дня состоится заседание секций «II Касымбаевские чтения» на платформе ZOOM в онлайн-формате, где выступят участники из городов Нур-Султан, Алматы, Павлодар, Караганда и др., а также районов ВКО.

Жанузак Касымбаев – человек, внесший немалый вклад в изучение истории нашей страны. Он неустанно писал о казахских ханах, биях и личностях, стоявших во главе казахской государственности. Его монографии о Кенесары Касымове, Кунанбае Оскенбаеве и других значимых личностей. Также он является автором учебника истории Казахстана для 8 классов. В докладах наших сегодняшних авторов раскрывается многогранная личность Жанузака Касымбаева как историка, как общественного деятеля и учителя с большой буквы, который воспитал плеяду молодых ученых. Сегодня на встрече собрались также его ученики. И, несмотря на то, что самого Жанузака Касымбаева сегодня с нами нет, его труды популяризируются и продолжают быть востребованными, а значит, его имя всегда будет живо», – отметила заведующая отделом истории Семейского региона областного историко-краеведческого музея Шынар Садыкова.

Ж. Касымбаев — доктор исторических наук, профессор, отличник образования Республики Казахстан, заслуженный деятель образования Казахстана, обладатель ордена «Парасат» и ученик выдающегося историка Е.Бекмаханова, доктор исторических наук, профессор, внесший значительный вклад в становление истории Казахстана.

Настойчивый исследователь, выдержавший суровую критику времени. Несмотря на репрессии, вызванные декабрьским движением 1986 года, он смело опубликовал множество работ, в которых воссоздал закрытые проблемы и определил политические подоплеки вхождения казахской земли в состав Российской империи. В то же время Ж. Касымбаев – исследователь национально-освободительного движения во главе с Кенесары Касымовым. Этот шаг был признан в научных кругах как труд историка, первым написавший монографию на эту тему после Е. Бекмаханова.



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#Восточно-Казахстанская область   #История Казахстана  
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