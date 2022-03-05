Мероприятие «Ұлт көсемі – Алихан» ко дню рождения деятеля Алаш прошло в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Особое внимание акимат города Нур-Султана уделяет проведению мероприятий, касающихся национальной духовности. Об этом свидетельствует и мероприятие «Ұлт көсемі – Алихан», прошедшее сегодня на «Аллее писателей» в столице. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Сегодня – день рождения выдающегося общественного и государственного деятеля, лидера движения «Алаш» Алихана Бокейхана. В этом году исполняется 156 лет со дня рождения человека, который честно служил своей стране до самой смерти.

Участие в мероприятии «Ұлт көсемі – Алихан», прошедшем на «Аллее писателей», приняли председатель Демократической партии «Ак жол» -депутат Мажилиса Азат Перуашев, член партии Amanat – депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев, руководитель управления внутренней политики акимата города Нур–Султана Даурен Бабамуратов, проректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, ученый-алашовед Дихан Камзабекулы, ученый-алашовед Султан Хан Аккулы, ученый-историк, профессор Марат Абсеметов, ученый, писатель Амантай Шарип, родственник деятеля Алаша из Актогая Кайырбек Садуакасов и другие известные личности.

«Сегодня – значимый день для нашей страны. День рождения национального лидера Алихана Бокейхана. Мы должны помнить, что у казахов нет национальной идеи, кроме Алаш, и нужно ее реализовать. В этом году юбилей Ахмета Байтурсынова проходит не только по всей стране, но и на международном уровне, под эгидой ЮНЕСКО. Сегодняшнее мероприятие имеет два значения: день рождения национального лидера и обращение особого внимания к образованию и культуре. Пусть будет много таких радостных дней!» - сказал Азат Перуашев.

Даурен Бабамуратов отметил, что все, что проводится в столице, делается для нашего народа.

«За последние два года в Нур-Султане открыто более 10 памятников. Все это делается в соответствии с идеологическими принципами, востребованными в обществе. Сегодняшнее мероприятие, посвященное Алихану Бокейхану, является свидетельством этого», - сказал руководитель управления внутренней политики.

Родственник национального деятеля Кайырбек Садуакасов напомнил, что труд благородных деятелей Алаш необходимо прививать молодому поколению.

«В каком бы времени и веке не было, у казахов всегда были лидеры, предводители. Алихан Бокейхан, поднявший национальный дух казахов, великий человек, укрепивший территорию нашей страны, выработавший национальные принципы, не потерявшие актуальности в нашем государстве! Теперь наш долг – передать будущим поколениям имена и труды таких знатных деятелей-алашординцев, как Алихан, Ахмет, Мыржакып, думаю, что это наследие и завет, который нам был дан», – сказал Кайырбек Садуакасов.

На мероприятии выступили и другие граждане, которые рассказали о проделанном Алиханом Бокейханом труде ради нашей страны, народа.

В завершение мероприятия собравшиеся возложили цветы к памятникам деятелям Алаш.

Выше мы говорили о том, что акимат города Нур-Султана уделяет большое внимание духовности народа, увековечению его великих личностей и их трудов.

Об этом в интервью газете «Егемен Қазақстан» рассказал аким города Алтай Кульгинов:

«Если говорить о работе со стороны государства, то не лишним будет сказать, что мы переживаем настоящую духовную модернизацию. Новые улицы столицы получили имена Абиша Кекилбаева, Фаризы Онгарсыновой, а несколько школ города стали называться именами представителей национальной интеллигенции. В прошлом году столичным учебным заведениям были присвоены имена Ахмета Байтурсынова, Беимбета Майлина, Шакарима Кудайбердиева, Жумабека Ташенева, Машхура Жусупа, Ильяса Жансугурова, Мыржакыпа Дулатулы, Алихана Бокейхана, Сакена Сейфуллина. В этом году также ждем решения Республиканской ономастической комиссии о присвоении новым школам имен национальной интеллигенции. Это очень нужно подрастающему поколению. Юбилеи одного из учителей мира аль-Фараби и великого Абая также отмечались с соблюдением карантинных требований. Проводились не для празднований как тоев, а для того, чтобы навести на правильные мысли. До пандемии наше национальное искусство – айтыс – было стабильным. «Дом писателей», где собираются поэты и писатели столицы, передан столичному филиалу Союза писателей. Сегодня в нем представители городской интеллигенции проводят различные встречи, вносят свой вклад в развитие национальной духовности. На правом берегу открылась «Аллея писателей». Здесь находятся памятники трем столпам Алаш - Ильясу, Сакену, Беимбету.

Теперь здесь планируется открыть памятники национальным деятелям Алашорды Мыржакыпу Дулатову, Алихану Букейхану и Ахмету Байтурсынову. Мы считаем, что это очень важный шаг на пути к модернизации сознания нации. Вчера, 8 мая, был открыт памятник уроженцу столицы, славному герою, летчику Талгату Бигельдинову. Кроме того, в этом году не будут забыты такие деятели народа, как Ибрай Алтынсарин, Дина Нурпеисова, Каныш Сатпаев. Недавно переименовали еще более 40 улиц», - сказал тогда аким.