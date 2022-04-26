Мероприятие по случаю 130-летия Ахмеда Джавада пройдет в музее «АЛЖИР»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году исполняется 130 лет со дня рождения Ахмеда Джавада, крупнейшего представителя тюркской литературы, автора гимна Азербайджана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Международной Тюркской академии.

Ахмед Джавад - выдающийся деятель, посвятивший свою сознательную жизнь освобождению азербайджанского народа, и отдавший жизнь на этом пути, став жертвой репрессий. Его супруга Ахунд-Заде Шукурия Сулейман гызы также была депортирована в Казахстан, и в 1938-1945 годах отбывала наказание в лагере «Карлаг».

В связи с этим, 4 мая 2022 года Международная Тюркская академия планирует организовать в Музейно-мемориальном комплексе «Алжир» мероприятие «Вестник свободы», посвященное юбилею Ахмеда Джавада, и почтить память жертв репрессий.

В рамках мероприятия, в котором примут участие Посол Азербайджанской Республики в Казахстане, депутаты Мажилиса РК, руководители организаций и видные ученые, будет организована тематическая выставка, будет также демонстрироваться отрывок из документального фильма.