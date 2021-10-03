Мероприятие «KAZAKHSTAN GREEN DAY» состоится на ЭКСПО в Дубае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 октября в рамках проведения всемирной выставки «ЭКСПО-2020 Дубай» в национальном павильоне Казахстана состоится серия деловых мероприятий под единым названием «Kazakhstan Green Day», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Спикеры мероприятия из числа ключевых международных и национальных экспертов, представителей уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, бизнес-сообщества и отраслевых ассоциаций обсудят ряд вопросов, касающихся системы управления региональными экологическими рисками, внедрения наилучших доступных технологий (НДТ), а также управления парниковыми газами.

В числе приглашенных делегатов представители ведущих организаций в области охраны окружающей среды, включая Европейское Бюро по предотвращению и борьбе с комплексным загрязнением (European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau), Бюро наилучших доступных технологий Российской Федерации, проект Европейского Союза - Центральная Азия: сотрудничество в области водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата (WECOOP), Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА), Французский технический центр по загрязнению воздуха Citepa и многие другие.

Ключевое внимание будет отведено Программе партнерства «Зеленый мост» и системе управления региональными экологическими рисками, как механизма трансфера зеленых технологий. В ходе дискуссии планируется обсудить опыт Европейского Союза и Российской Федерации по внедрению НДТ. Кроме того, эксперты намерены обсудить перспективы развития Центрально-Азиатского Бюро НДТ. В рамках третьей панельной сессии будут подниматься вопросы политики Казахстана в области низкоуглеродного развития, переработки ТБО и достижения прозрачности действий в области управления парниковыми газами.

Финальная встреча экспертов будет посвящена вопросам внедрения и развития НДТ, ожидается участие представителей крупнейших промышленных компаний Казахстана (АО «KEGOC», АО «Самрук-энерго», ERG, АО «НК «КазМунайГаз», АО «АрселорМиттал Темиртау», Kazminerals, Kazakhmys).

Организатор мероприятия Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов, который осуществляет разработку справочников НДТ в ключевых сферах промышленности. Мероприятие пройдет как в офлайн, так и в онлайн-формате на платформе ZOOM.

Напомним, выставка «ЭКСПО-2021» в Дубае продлится 6 месяцев и завершится 31 марта 2022 года. Тема выставки - «Объединяя умы, создавая будущее». 1 октября состоялась официальная церемония открытия Национального павильона Республики Казахстан на выставке «ЭКСПО-2021» в Дубае.