РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:38, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Меры поддержки врачей усилят в Казахстане в сфере материнства и детства

    В Казахстане планируют изменить правила поощрения медицинских работников первичного звена. Проект соответствующего приказа Министерства здравоохранения вынесен на публичное обсуждение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как выявляют метапневмовирус, рассказали акмолинские санврачи
    Фото: pexels.com

    Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в действующие правила поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования.

    Как следует из проекта, основная цель изменений — совершенствование системы стимулирования медработников первичной медико-санитарной помощи. В частности, предлагается обновить методику расчета стимулирующего компонента подушевого норматива с учетом фактической нагрузки на участковую службу.

    Также пересматриваются критерии поправочных коэффициентов по индикаторам, направленным на охрану здоровья матери и ребенка. Ожидается, что это повысит объективность оценки труда медицинских работников и позволит достигать стимулирующего компонента при выполнении установленных пороговых показателей.

    Отдельное внимание в проекте уделено усилению ранней диагностики патологий развития плода и ребенка, в том числе за счет расширения охвата скрининговыми программами.

    В Министерстве здравоохранения отмечают, что принятие документа позволит повысить качество медицинского обслуживания, усилить профилактическую направленность системы здравоохранения и повысить эффективность работы первичного звена.

    Публичное обсуждение проекта продлится до 4 мая 2026 года.

    Ранее стало известно, что более 40 казахстанских медиков пройдут обучение в Турции.

    Теги:
    Здравоохранение Медицина Врачи Минздрав РК
    Адиль Саптаев
    Сейчас читают