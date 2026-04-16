Меры поддержки врачей усилят в Казахстане в сфере материнства и детства

Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в действующие правила поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования.

Как следует из проекта, основная цель изменений — совершенствование системы стимулирования медработников первичной медико-санитарной помощи. В частности, предлагается обновить методику расчета стимулирующего компонента подушевого норматива с учетом фактической нагрузки на участковую службу.

Также пересматриваются критерии поправочных коэффициентов по индикаторам, направленным на охрану здоровья матери и ребенка. Ожидается, что это повысит объективность оценки труда медицинских работников и позволит достигать стимулирующего компонента при выполнении установленных пороговых показателей.

Отдельное внимание в проекте уделено усилению ранней диагностики патологий развития плода и ребенка, в том числе за счет расширения охвата скрининговыми программами.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что принятие документа позволит повысить качество медицинского обслуживания, усилить профилактическую направленность системы здравоохранения и повысить эффективность работы первичного звена.

Публичное обсуждение проекта продлится до 4 мая 2026 года.

