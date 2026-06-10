Меры безопасности в летний туристический сезон усилили в Костанайской области

С началом летнего туристского сезона в Костанайской области усилены меры по обеспечению безопасности отдыхающих и поддержанию общественного порядка на объектах туризма, передает агентство Kazinform.

Для обеспечения безопасности населения и гостей региона Департаментом по чрезвычайным ситуациям Костанайской области организована работа спасательных постов на официальных пляжах и в местах массового отдыха у воды.

Как сообщили в ведомстве, в период купального сезона в постоянной готовности находятся 120 спасателей, 35 единиц специальной техники, 21 плавательное средство, а также необходимое водолазное оборудование и спасательное снаряжение.

Наряду с этим сотрудники ДЧС регулярно информируют население о правилах безопасного поведения на воде через средства массовой информации и социальные сети. С начала сезона организовано 29 выступлений на телевидении, опубликовано 83 статьи в печатных изданиях, размещено 347 информационных публикаций в социальных сетях и проведено 7 брифингов. Комплекс принимаемых мер направлен на создание безопасных и комфортных условий для жителей и туристов, посещающих регион в летний период.

Фото: акимат Костанайской области

Одновременно с развитием туристической инфраструктуры в области реализуются крупные инвестиционные проекты, призванные повысить привлекательность региона и качество предоставляемых услуг.

Фото: акимат Костанайской области

С 2025 года на территории Костанайского района ведется строительство четырехзвездочного отеля международной гостиничной сети «COURTYARD by Marriott Kostanay». Стоимость проекта составляет 16 млрд тенге. Гостиничный комплекс будет представлен девятиэтажным зданием на 142 номера.

Кроме того, в Костанае начато строительство отеля французской сети «NOVOTEL». Проект реализуется в новой части города и предусматривает возведение пятиэтажного гостиничного комплекса на 120 номеров. Стоимость проекта оценивается в 5 млрд тенге.

Фото: акимат Костанайской области

Также в районе Триатлон парка города Костанай в текущем году запланировано строительство гостиницы международной сети «Holiday Inn» общей стоимостью 9 млрд тенге. Проект предусматривает создание гостиничного комплекса на 150 номеров.

По мнению специалистов, реализация новых гостиничных проектов и развитие туристической инфраструктуры в целом свидетельствуют о высоком потенциале туристической отрасли Костанайской области и ее динамичном развитии.