Мерей Хайруллин: В полицию пришёл исполнить мечту отца, в итоге исполнил свою

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О нелегкой, но интересной службе в органах, об экстренных ситуациях, в которых приходится принимать единственно верное решение и спасать жизни людей в беседе корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал старший инспектор службы батальона патрульной полиции УП города Костаная Мерей Хайруллин.

По словам Мерея, в 2012 году после окончания школы в посёлке в Мендикаринском районе он сразу же ушёл в армию, служил в морской пехоте. В 2015 году устроился в батальон патрульной службы. С тех пор несёт службу в органах.

«У нас в роду не было ни полицейских, ни военных. А отец у меня «афганец», он всегда хотел, чтобы я работал в органах, посвятил свою жизнь этому, защищал свою Родину. То есть, это была больше не моя мечта, а отца. Получается, что изначально я пришёл в органы с целью исполнить пожелание отца, в итоге сам теперь понимаю, что нашёл своё место. Мне нравится моя работа. Конечно, не из лёгких. Мы каждый день и ночь на страже. Бывают различные ситуации. Но неизменно одно - без работы ты уже не можешь. Даже находясь сейчас в отпуске, я все время думаю о работе. Привыкаешь к ней, к этому ритму. И сейчас вполне осознанно понимаю, что сделал правильный выбор. Спасибо отцу, что направил», - рассказал Мерей Хайруллин.

В работе, как отмечает М. Хайруллин, бывают различные ситуации. Одна из таких, где полицейскому пришлось за секунды принимать решение, произошла 20 мая этого года.

В полицию поступило сообщение, что на окне в одном из домов по улице Волынова стоит маленький ребенок, опирающийся на москитную сетку. Заявку получил ближайший автопатруль № 522. Мерей Хайруллин со своим напарником буквально за несколько минут прибыли на указанный адрес.

В это время, как вспоминает полицейский, возле дома собралось много жильцов и прохожих.

«Там на подоконнике квартиры на втором этаже стояла девочка, которую от падения спасало лишь москитная сетка. Толкни она ее - и могла бы произойти трагедия. Я понимал всю опасность и сразу принял решение, прыгнул на козырёк подъезда и попытался дотянутся до ребенка. В итоге мы благополучно спасли девочку и вернули родителям. Как оказалось, в этот момент дома был только отец, который недоглядел за ребёнком и уснул. Матери не было дома», - вспоминает страж порядка.

Приятно, как отмечает Мерей, было услышать слова благодарности не только от родителей спасённой малышки, но и от жителей жилого дома.

В планах у Мерея Хайруллина дальше расти профессионально, служить Родине и быть полезным. «Работы много, но она интересная. Поэтому мы остаёмся в профессии», - подытожил полицейский.