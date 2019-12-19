Мерей Акшалов призвал молодых спортсменов быть честными и надеяться только на свои силы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский боксер Мерей Акшалов высказался в поддержку закона, подписанного Главой государства, который предусматривает ужесточение наказания за применение допинга спортсменами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я поддерживаю принятие этого закона, считаю, что это правильно. Спортсмен всегда должен быть чистым и честным. Ведь несправедливо, когда кто-то за счет допинга завоевывает золотые медали, таким образом, он вводит всех в заблуждение и лишает награды истинного чемпиона, который всю жизнь стремился к своей заветной цели. Можно сказать, «нечистый» атлет ломает даже чью-то судьбу», - сказал Мерей Акшалов в интервью корреспонденту МИА «Казинформ»

Боксер добавил, что сейчас во всем мире активно борются с допингом.

«То, что будут лишать награды, это ведь справедливое решение. Если он не чисто завоевал медаль, то зачем ему за это еще и вручать награды? Теперь, насколько я знаю, будут наказывать не только спортсмена, но и тренеров и врачей. На данный момент спортсмены проходят он-лайн курсы, получают сертификаты, где подробно им объясняют, какие витамины можно принимать, а какие нет. Плюс есть врачи, специалисты в этой области, в ходе подготовки спортсмены тесно должны с ними взаимодействовать и всегда быть осторожными в применении каких-либо препаратов. Молодым спортсменам я посоветую надеяться всегда только на свои силы, советоваться с врачами и тренерами, прежде чем что-либо применять, ведь бывает при болезни надо выпить какое-либо лекарство, даже в этом случае надо всегда советоваться», - подчеркнул Мерей Акшалов.

Напомним, Мерей Акшалов - известный казахстанский боксёр, чемпион мира и Азии. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Обладатель звания «Спортсмен года-2013». Лучший боксер Азии.

Как сообщалось ранее, Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта».