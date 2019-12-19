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Мерей Акшалов призвал молодых спортсменов быть честными и надеяться только на свои силы

19 Декабря 2019 10:10
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Мерей Акшалов призвал молодых спортсменов быть честными и надеяться только на свои силы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский боксер Мерей Акшалов высказался в поддержку закона, подписанного Главой государства, который предусматривает ужесточение наказания за применение допинга спортсменами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я поддерживаю принятие этого закона, считаю, что это правильно. Спортсмен всегда должен быть чистым и честным. Ведь несправедливо, когда кто-то за счет допинга завоевывает золотые медали, таким образом, он вводит всех в заблуждение и лишает награды истинного чемпиона, который всю жизнь стремился к своей заветной цели. Можно сказать, «нечистый» атлет ломает даже чью-то судьбу», - сказал Мерей Акшалов в интервью корреспонденту МИА «Казинформ»

Боксер добавил, что сейчас во всем мире активно борются с допингом.

«То, что будут лишать награды, это ведь справедливое решение. Если он не чисто завоевал медаль, то зачем ему за это еще и вручать награды? Теперь, насколько я знаю, будут наказывать не только спортсмена, но и тренеров и врачей. На данный момент спортсмены проходят он-лайн курсы, получают сертификаты, где подробно им объясняют, какие витамины можно принимать, а какие нет. Плюс есть врачи, специалисты в этой области, в ходе подготовки спортсмены тесно должны с ними взаимодействовать и всегда быть осторожными в применении каких-либо препаратов. Молодым спортсменам я посоветую надеяться всегда только на свои силы, советоваться с врачами и тренерами, прежде чем что-либо применять, ведь бывает при болезни надо выпить какое-либо лекарство, даже в этом случае надо всегда советоваться», - подчеркнул Мерей Акшалов.

Напомним, Мерей Акшалов - известный казахстанский боксёр, чемпион мира и Азии. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Обладатель звания «Спортсмен года-2013». Лучший боксер Азии.

Как сообщалось ранее, Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта».

Фото: olympic.kz
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Ключевые слова: Спорт,
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Серик Сабеков

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