Mercusys® начинает продажи Halo H50G – новой двухдиапазонной гигабитной Mesh Wi-Fi системы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Компания Mercusys®, производитель сетевого оборудования для дома и офиса, объявляет о старте продаж новой двухдиапазонной гигабитной Mesh Wi-Fi системы Halo H50G класса AC1900, с поддержкой Wi-Fi 5 и гигабитных тарифов интернета, передает МИА «Казинформ».

Новинка обеспечивает скорость до 1300 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц и до 600 Мбит/с на диапазоне 2,4 ГГц. Рекомендованная розничная цена роутера составляет 35 990 тенге. Устройство уже доступно для заказа у официальных реселлеров Mercusys.

Halo H50G – двухдиапазонная гигабитная Wi-Fi Mesh система класса AC1900 с поддержкой технологий беспроводной связи MU-MIMO и Beamforming. Каждое устройство Halo WiFi System предлагает высокоскоростной двухдиапазонный Wi-Fi, обеспечивающий комбинированную скорость до 1,9 Гбит/с. Благодаря шести одновременным потокам данных Halo H50G может подключать устройства c большей пропускной способности, позволяя смотреть онлайн-трансляции, играть, загружать и многое другое. Halo H50G – это умный выбор, обеспечивающий современные технологии и высокую сетевую производительность без переплат.

Устройство просто настраивается через мобильное приложение MERCUSYS, которое поможет настроить Mesh-сеть за считанные минуты.

Не обязательно иметь глубоких технических знаний, просто следуйте инструкциям на экране смартфона с запущенным приложением MERCUSYS и настройте Mesh-сеть за считанные минуты.

На устройстве 3 гигабитных порта Ethernet Благодаря технологии автоматического определения WAN/LAN нет необходимости различать порты LAN/WAN. Это сокращает время и усилия при настройке системы. Halo H50G в полной мере использует доступ к интернету, интернет-провайдеру и передает данные на проводные устройства на скорости 1 Гбит/с для максимальной производительности в 10 раз быстрее чем порты Fast Ethernet.

Подробные спецификации Mercusys Halo H50G на сайте https://www.mercusys.com/kz/product/details/halo-h50g/.

Миссия Mercusys® – обеспечить качественное интернет-подключение для большинства пользователей. Мы верим, что в сегодняшнем цифровом мире каждый человек должен иметь доступ к современным информационным и развлекательным ресурсам. Mercusys стремится предоставлять надёжные решения, которые бы позволили пользователям приумножать их возможности, используя безграничный потенциал интернета.

Подробнее на сайте www.mercusys.com/kz.