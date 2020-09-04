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Мерам защиты от коронавируса с помощью игр обучают столичных школьников

4 Сентября 2020 16:10
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Мерам защиты от коронавируса с помощью игр обучают столичных школьников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Медсестры в школах Нур-Султана обучают детей начальных классов профилактическим мерам от коронавирусной инфекции в игровой форме. Как рассказывает координатор по школьной медицине Виктория Виниченко, это помогает получить положительный эмоциональный всплеск, поднять им настроение детям в начале уроков, и так они лучше осваивают обучение по соблюдению санитарных норм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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«Мы приступили к обучающим занятиям в виде ролевых игр. Медсестры встречают деток возле школы у самого входа. Территория каждой школы оформлена красочно, чтобы создать детям благоприятную атмосферу. На улице к входу установлены цветные разметки, мы им показываем, как соблюдать дистанцию между собой. Все это делается, чтобы дети не забывали о необходимости соблюдения саннорм», – говорит Виктория Виниченко.


У входа в классы школьники обрабатывают руки дезинфицирующими средствами. Антисептики установлены на уровне 50 см от пола. Уже в классе медсестра проводит технику мытья рук, технику надевания и снимания масок. С начала учебного года всего обучением по предупреждению распространения вирусных инфекций охвачено более 28,5 тыс. школьников младших классов, приступивших к обучению в формате очной формы.

До учебного года управление общественного здравоохранения города Нур-Султана провело полный аудит объектов образования, прикрепленных к организациям первичной медико-санитарной помощи, на состояние готовности к новому учебному году, а именно на новый формат обучения школьников. Перед входом в медпункт имеется коврик, информационный материал о соблюдении карантинных мероприятий: о правилах поведения, правилах надевания масок и мытья рук.


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#Нур-Султан   #Образование   #Здравоохранение   #Безопасность   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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