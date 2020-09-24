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Мера по дальнейшей гуманизации уголовного законодательства – Ерлан Карин об отмене смертной казни в РК

24 Сентября 2020, 14:30
Мера по дальнейшей гуманизации уголовного законодательства – Ерлан Карин об отмене смертной казни в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента РК Ерлан Карин прокомментировал подписание Казахстаном Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, которым предусматривается отмена смертной казни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Ерлана Карина.

«Реализована еще одна инициатива, поднятая в рамках Нацсовета. Казахстан подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Данным документом предусматривается отмена смертной казни.

В настоящее время в Казахстане действует мораторий на применение смертной казни. Вопрос о необходимости присоединения к данному документу поднимался казахстанскими правозащитниками и экспертами в ходе различных дискуссий на площадке Национального совета общественного доверия», - обозначил помощник Президента.

В частности, данный вопрос был озвучен в свое время известной правозащитницей Жемис Турмагамбетовой на встрече с Главой государства осенью прошлого года, напомнил он.

«В итоге, на втором заседании Нацсовета в декабре 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение МИД РК начать процедуру присоединения ко Второму факультативному протоколу. Данная инициатива вошла в первый пакет политических реформ.

Сегодня в штаб-квартире Организации Объединенных Наций Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Этот шаг является одной из мер по дальнейшей гуманизации уголовного законодательства», - акцентировал Ерлан Карин.


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