Мэра города убили в Эквадоре

МАНТА. КАЗИНФОРМ – Мэр одного из городов Эквадора был застрелен в результате нападения во время осмотра объекта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.
В воскресенье в городе Манта его мэр Агустин Интриаго был несколько раз ранен вооруженным преступником. Также умерла местная футболистка Ариана Эстефания Чанкай, оказавшаяся рядом с мэром в момент нападения.
Полиция еще не подтвердила мотив нападавшего, но сообщила, что мэру Интриаго угрожали.
По словам официальных лиц, в мэра несколько раз выстрелил вооруженный человек, приехавший на угнанном пикапе. Мэр скончался от полученных ранений уже в больнице.
Человек за рулем пикапа был ранен в ходе погони и арестован, а вот стрелявшему удалось скрыться.
Мэр Интриаго был переизбран в феврале на второй четырехлетний срок. В момент нападения он осматривал строительную площадку, где строится новая канализация.
К нему как раз подошла 29-летняя футболистка местного клуба «Лас Драгонас» Ариана Чанкай. Она хотела попросить мэра поддержать ее любительскую команду.
Убийство потрясло Эквадор, где нападения на выборных должностных лиц до недавнего времени были редкостью.
В феврале политик, баллотировавшийся на пост мэра Пуэрто-Лопеса, был убит всего за несколько часов до открытия избирательных участков.
Несколькими неделями ранее кандидат в мэры Салинаса, еще одного прибрежного городка, также был застрелен.