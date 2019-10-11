+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 16 °С
USD 390.13 EUR 430.31
RUB 6.03 CNY 54.79
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мэр Таллина посетил тренировку таеквондистов в Нур-Султане

11 Октября 2019 19:52
Поделиться:
Мэр Таллина посетил тренировку таеквондистов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Мэр столицы Эстонии Михаил Кылварт посетил сегодня тренировку юных таеквондистов в городе Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

Новости по теме

Асель Абубакир завоевала «бронзу» ЧМ среди кадетов по таеквондо
Казахстан завоевал вторую медаль на ЧМ по таеквондо среди кадетов Айдана Сундетбай завоевала «бронзу» на ЧМ по таэквондо среди кадетов ЧА по таэквондо среди кадетов: в активе Казахстана еще 7 медалей

Градоначальник Таллина является обладателем черного пояса по таеквондо и в ходе рабочего визита в Казахстан охотно посетил тренировку спортсменов.


Воспитанники школы Казахстанской Федерации таеквондо «Мустафа» продемонстрировали высокому гостю свое мастерство, достигнутое за время усердных тренировок.В качестве презента господину Кылварту спортсмены вручили добок (костюм для занятий таеквондо). Мэр Таллина поблагодарил ребят за показательные выступления, пригласив их на соревнования в Эстонию.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив