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Мэр Таллина посетил тренировку таеквондистов в Нур-Султане
11 Октября 2019 19:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Мэр столицы Эстонии Михаил Кылварт посетил сегодня тренировку юных таеквондистов в городе Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.
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Градоначальник Таллина является обладателем черного пояса по таеквондо и в ходе рабочего визита в Казахстан охотно посетил тренировку спортсменов.
Воспитанники школы Казахстанской Федерации таеквондо «Мустафа» продемонстрировали высокому гостю свое мастерство, достигнутое за время усердных тренировок.В качестве презента господину Кылварту спортсмены вручили добок (костюм для занятий таеквондо). Мэр Таллина поблагодарил ребят за показательные выступления, пригласив их на соревнования в Эстонию.
Ключевые слова: Спорт,
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