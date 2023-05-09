Мэр польского города разбился насмерть, выпав из окна отеля в Сардинии

РИМ. КАЗИНФОРМ 44-летний мэр польского города разбился насмерть в результате падения из окна 4 этажа в отеле в административном центре Сардинии Кальяри, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на итальянское информационное агентство ANSA.

На момент публикации новости, данные о пострадавшем не сообщались. Известно, что он прибыл в Италию для проведения нескольких встреч.

Трагедия произошла в отеле Due Colonne в центре города примерно в 2 часа ночи.

Полиция начала расследование, но уже исключила версию о насильственной смерти.

Предполагается, что мужчина сидел на подоконнике у открытого окна и потерял равновесие.

Позже, новостной портал unionesarda.it сообщил, что мужчину звали Радослав Гжегож. Он был мэром польского города Явоже. В Сардинию он прибыл в составе делегации мэров Польши, которые также остановились в отеле Due Colonne.