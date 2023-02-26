Мэр города Нурдагы провинции Газиантеп Оккеша Кавака задержан в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Турции проводится расследование в отношении более чем 600 подозреваемых по делу о массовом обрушении зданий в результате землетрясений 6 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В субботу силы безопасности задержали мэра города Нурдагы провинции Газиантеп Оккеша Кавака. Вместе с ним по делу проходит Юнус Кая, владелец компании-застройщика CCK Construction, которая была задействована в строительстве обрушившихся в городе домов.

Город Нурдагы считается самым пострадавшим населенным пунктом. Большинство домов разрушены либо находятся в аварийном состоянии. Ранее турецкие власти заявили о намерениях полностью его снести и отстроить заново.

Министр Юстиции Бекир Боздаг сообщил, что более 180 подозреваемых уже арестованы и ожидают суда.

В стране разрушены либо серьезны повреждены 173 тысячи зданий и подлежат сносу. Проведена инспекция 1,3 млн строений.

Эксперты говорят, что многие разрушенные здания были построены с использованием некачественных материалов и методов и зачастую не соответствовали госстандартам.

Около двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

В пострадавших от удара стихии районах не прекращаются работы по расчистке завалов.

«Все важные и ценные вещи люди остались в их домах. У каждого в доме остались ценные вещи. Власти не разрешили нам пока достать оттуда даже иголку», - делится житель Диярбакыра.

«В нашем доме остались вещи и предметы быта на сумму до 600 тысяч лир (около 30 тысяч евро)», - говорит другой.

Число жертв в Турции и Сирии превысило 50 тысяч человек. 160 человек, причастных к строительству обрушившихся при землетрясениях зданий, арестованы в Турции. Выявлено 156 тысяч зданий, разрушенных в результате землетрясений и находящихся на грани обрушения. В пострадавших от землетрясений районах начали строительство домов.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода.

Ранее сообщалось, что Глава государства поручил выделить миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Недавно Президент РК поручил Правительству направить дополнительную гумпомощь Турции в размере 55 тонн.

В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы - в поисково-спасательных работах принимали участие спасатели из городов Астана и Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей.