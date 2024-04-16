Мэр Бишкека прокомментировал арест своего заместителя

В Кыргызстане задержали вице-мэра Бишкека Максатбека Сазыкулова за покровительство незаконно построенных коммерческих объектов. В ходе брифинга мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал инцидент, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, все дела были проделаны в то время, когда он занимал должность акима.

— Это все было до моего прихода. Не могу ничего сказать, мы должны ждать решения суда. Но отмечу, что каждый государственный, муниципальный работник должен работать честно и открыто, не должен быть замешан в каких-либо нехороших делах, — сказал Айбек Джунушалиев.

Напомним, в результате следственно-оперативных мероприятий установлено, что ранее Максатбек Сазыкулов будучи руководителем одной из администраций Бишкека, в личных интересах с целью незаконного обогащения вступил в сговор с аффилированным лицом и организовал устойчивую коррупционную схему по предоставлению необоснованных и незаконных преференций субъекту предпринимательства. Он был задержан в рамках уголовного дела и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.