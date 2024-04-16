РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:28, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Мэр Бишкека прокомментировал арест своего заместителя

    Бишкек, Кыргызстан
    Фото: kabar.kg

    В Кыргызстане задержали вице-мэра Бишкека Максатбека Сазыкулова за покровительство незаконно построенных коммерческих объектов. В ходе брифинга мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал инцидент, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, все дела были проделаны в то время, когда он занимал должность акима.

    — Это все было до моего прихода. Не могу ничего сказать, мы должны ждать решения суда. Но отмечу, что каждый государственный, муниципальный работник должен работать честно и открыто, не должен быть замешан в каких-либо нехороших делах, — сказал Айбек Джунушалиев.

    Напомним, в результате следственно-оперативных мероприятий установлено, что ранее Максатбек Сазыкулов будучи руководителем одной из администраций Бишкека, в личных интересах с целью незаконного обогащения вступил в сговор с аффилированным лицом и организовал устойчивую коррупционную схему по предоставлению необоснованных и незаконных преференций субъекту предпринимательства. Он был задержан в рамках уголовного дела и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

    Теги:
    Коррупция Кыргызстан СНГ Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!