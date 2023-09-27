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    18:11, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Меню в соответствии с национальными традициями разрабатывают в Казахстане

    Национальную пищу включат в школьное меню в Казахстане

    Глава Комитета по охране детей Минпросвещения РК Насымжан Оспанова рассказала о новшествах, внедряемых в школьное меню. По ее словам, в правилах организации питания предусмотрена норма в части разработки меню в соответствии с национальными традициями и отечественной продукцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В целях полного охвата учащихся проанализированы критерии, влияющие на безопасные условия организации питания. Это позволило определить модель буфетного питания, разработать ассортиментный перечень буфетной продукции для питания учащихся в школах, не имеющих столовых. Нормативный документ был согласован с Министерством здравоохранения, Национальным центром здорового питания.

    Кроме этого, разработаны методические рекомендации по организации правильного питания учащихся, в котором есть обязательные нормы пищевых веществ, технологические карты. На основании изменения норм, физиологических потребностей энергии в пищевых веществах внесены соответствующие поправки в постановление 320 «Правила предоставления социальной помощи гражданам». Пересмотрены нормы питания для детей-сирот в интернатных организациях и колледжах», - сказала на аппаратном совещании Насымжан Оспанова.

    По ее словам, в правилах организации питания предусмотрена норма в части разработки меню в соответствии с национальными традициями и отечественной продукцией, производимой в регионах.

    В целях повышения качества питания закреплены законодательные нормы о порядке деятельности мониторинговых групп. Вместе с тем, в рамках пилотного проекта проводится комплекс мероприятий по организации пространств школьной столовой, обеспечение чистоты, во избежание переполняемости столовой составляется расписание приема пищи классами. Проводятся беседы с администрацией школы о том, что продукты с высоким содержанием жиров, соли, сахара, сахаросодержащие напитки не должны продаваться в школьной столовой. Они запрещены в рамках нормативно-правовых актов, - добавила Насымжан Оспанова.

    Теги:
    Минпросвещения РК Безопасность Образование
    Автор
    Арайлым Мұрат
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