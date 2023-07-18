Меню и способы приготовления еды будут едиными в столичных школах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С нового учебного года школы столицы будут кормить школьников по единому меню. Более подробно об этом рассказал руководитель управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Был поднят ряд вопросов о питании школьников. С нового учебного года обновлено единое меню на основе ингредиентов приготовления пищи в школах, налога на добавленную стоимость и других отчетов. Также в него включены требования к технологиям приготовления и продуктам», — сказал Касымхан Сенгазиев на заседании городского маслихата.

По словам главы управления, в новом меню полностью прописан состав блюд и способы их приготовления.

«Новое меню разработано в сотрудничестве с Институтом питания и Медицинским университетом. К слову, до этого в школах кашу варили по-разному. В некоторых школах добавляют 70% каши и 30% воды, а в других школах к 60% каши добавляют 40% воды», — сказал глава ведомства.

Ранее сообщалось, что в Астане построят 15 объектов дополнительного образования.