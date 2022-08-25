25 Августа 2022 19:52

Менять облик Петропавловска предлагает аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прошел инвестиционный форум для строительных компаний Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации главы региона Кумара Аксакалова, на мероприятие приехали представители стройкомпаний из Нур-Султана, Алматы, Ақтау, Қызылорды, Шымкента и Кокшетау. Им презентовали микрорайоны для застройки, проинформировали о мерах государственной поддержки, доступных земельных участках и механизмах их предоставления.

«Перспективные направления для застройки – микрорайоны «Жас Өркен», «Береке», «Копай», «Орталық» и «Набережный». За пять лет финансирование бюджетного строительства увеличилось более чем в три раза. Акцент смещается в сторону коммерческого жилья. В 2017 году в городе построили три коммерческих дома, в прошлом году - уже 23 многоэтажки, в этом – 32», - написал К. Аксакалов в Instagram.

На форуме глава региона отметил, что за пять в области построили 1,3 млн кв. м жилья. Около 40 тыс. североказахстанцев получили комфортные условия проживания. План на этот год - 401 тыс. «квадратов». До 2026 года в регионе намерены построить 2,3 млн кв. метров жилья.

«Началась работа по обновлению микрорайона «Копай». Комплексная застройка из 27 многоэтажных домов на 2 800 квартир, почти 10 тыс. человек улучшат условия проживания. За последние три года в Петропавловске снесли более 1 700 ветхих и аварийных домов. Свыше тысячи семей улучшили свои жилищные условия и получили квартиры. В этом году запланировали снос 117 домов», - проинформировал К. Аксакалов.

Аким области уверен, что нужно менять облик города, внедрять новые архитектурные решения.

«В Петропавловске нужно возводить больше жилья за счет инвесторов. Для этого все условия созданы, механизмы действуют, работает программа реновации. Приглашаю строительные компании реализовать проекты в сфере коммерческого жилья в нашей области», - сказал К. Аксакалов.

Фото: пресс-служба Акимата Северо- Казахстанской области