Менять аэродромные плиты начали в аэропорту Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Актобе начаты работы по замене аэродромных плит, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.



Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов посетил международный аэропорт им. А. Молдагуловой, где ознакомился с ходом ремонтных работ.

По информации акимата, в частности, начата замена и реконструкция аэродромных плит.

Администрация аэропорта доложила, что всего планируется заменить и отремонтировать около 1000 плит. Мероприятия должны быть завершены в ноябре. В апреле-мае текущего года была произведена замена 100 плит.

Глава региона поручил обеспечить высокое качество и своевременное завершение работ.