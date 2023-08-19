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Менять аэродромные плиты начали в аэропорту Актобе

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Августа 2023, 19:38
Менять аэродромные плиты начали в аэропорту Актобе Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области.

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Актобе начаты работы по замене аэродромных плит, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов посетил международный аэропорт им. А. Молдагуловой, где ознакомился с ходом ремонтных работ.

По информации акимата, в частности, начата замена и реконструкция аэродромных плит.

Администрация аэропорта доложила, что всего планируется заменить и отремонтировать около 1000 плит. Мероприятия должны быть завершены в ноябре. В апреле-мае текущего года была произведена замена 100 плит.

Глава региона поручил обеспечить высокое качество и своевременное завершение работ.


Актюбинская область   Аэропорт   Актобе  
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