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    19:00, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Меняется ли протокол лечения больных коронавирусом в связи с мутацией штаммов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Меняется ли протокол лечения больных с коронавирусом в связи с мутацией штаммов? На этот вопрос ответила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во всем мире идет сообщение о мутации штаммов. В принципе, во всех сообщениях каких-то изменений в лечений не применяют. Тот клинический протокол, который у нас есть, действует и соответствует международным стандартам. Он полностью работает на новые мутации», - прояснила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

    Ранее в Минздраве ответили, смогут ли казахстанцы выбирать вакцину после поступления новых видов.

    Также в ведомстве пояснили, что любая вакцинация в соответствие с 77 статьей Кодекса производится только с обязательного информированного согласия пациента, получающего вакцинацию. То есть, всегда можно отказаться.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Другие государственные органы Астана Общество Минздрав РК
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