Меняется ли протокол лечения больных коронавирусом в связи с мутацией штаммов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Меняется ли протокол лечения больных с коронавирусом в связи с мутацией штаммов? На этот вопрос ответила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во всем мире идет сообщение о мутации штаммов. В принципе, во всех сообщениях каких-то изменений в лечений не применяют. Тот клинический протокол, который у нас есть, действует и соответствует международным стандартам. Он полностью работает на новые мутации», - прояснила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

Ранее в Минздраве ответили, смогут ли казахстанцы выбирать вакцину после поступления новых видов.

Также в ведомстве пояснили, что любая вакцинация в соответствие с 77 статьей Кодекса производится только с обязательного информированного согласия пациента, получающего вакцинацию. То есть, всегда можно отказаться.