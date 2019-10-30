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Менторов, бесплатно обучавших матерей азам предпринимательства, наградили в столице

30 Октября 2019 20:18
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Менторов, бесплатно обучавших матерей азам предпринимательства, наградили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 20 менторов, бесплатно обучавших матерей азам предпринимательства в рамках проекта «Кәсіпкер ана», наградили в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Церемония награждения прошла в центре поддержки института семьи «Жанұя». В общей сложности были награждены 20 самых активных менторов.

«Сегодня акиматом уделяется особое внимание социальным инициативам. В частности, оказывается поддержка тем, кто хочет открыть собственное дело. Как видно на примере «Кәсіпкер ана» – одного из крупных проектов, реализуемых в центре «Жанұя», проделан большой объем работы. То есть проект «Кәсіпкер ана» оправдал себя и доказал свою эффективность», - констатировал заместитель акима города Бактияр Макен.


Как отметила председатель совета молодых предпринимателей и автор проекта «Кәсіпкер ана» Айнур Амирхан, сегодня подводятся итоги первого этапа проекта «Кәсіпкер ана», который реализуется при поддержке акимата. Первый курс обучения основам бизнеса прошли 68 матерей, причем относящихся к различным социальным категориям. Среди них есть многодетные, малообеспеченные и одинокие матери.

«Цель нашего проекта – создание условий для женщин, желающих открыть свое дело и получать доход. Они будут получать доход посредством социальной сети, заниматься бизнесом на дому. К примеру, печь торты, шить одежду и осуществлять иную деятельность», - привела пример Айнур Амирхан.

По ее словам, немаловажно, что менторы обучают матерей совершенно бесплатно.

«Сегодня заслуженно благодарят их наставников. На сегодняшнюю церемонию награждения были приглашены 20 самых активных менторов», - сообщила она, заверив, что курсы обучения столичных матерей предпринимательству будут продолжены.




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Ключевые слова: Малый бизнес, Нур-Султан, Образование, Социальная поддержка, Общество,
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