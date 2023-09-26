Меньше жаловаться на условия труда стали работники дочерних компаний «Самрук-Казына»

Работники дочерних компаний Национального фонда «Самрук-Казына» снизили количество жалоб на безопасность и состояние труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- У нас в режиме 24/7 проводится оперативный анализ социальной напряженности и конфликтов на работе по 5 каналам связи. За 8 месяцев текущего года в контакт-центр «Нысана» поступило более 14 тысяч анонимных сообщений. Достоинством данной системы является анонимность, большое количество каналов связи, режим работы 24/7, каждое обращение обязательно рассматривается. Количество забастовок на предприятиях в этом году сократилось в 5,5 раза, - сказал на брифинге управляющий директор по корпоративному управлению, социально-трудовым вопросам и охране труда Национального фонда «Самрук-Казына» Гибрат Ауганов.

По его словам, обращения и жалобы от работников фиксируются в «карте социальной стабильности» по регионам.

- Жалобу можно оставить по электронной почте, номеру телефона, Whatsapp, веб-сайту, QR-code. В этом году количество забастовок сократилось в 5 с половиной раз по сравнению с прошлым годом. А количество опасных регионов по компаниям сократилось в 3 раза по сравнению с 2021 годом, - уточнил он.

Также представитель «Самрук-Казына» заверил, что все поступившие заявление и жалобы не останутся без внимания.