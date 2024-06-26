Меньше отчетности: что изменится с новым Налоговым кодексом в РК

Министерство национальной экономики РК презентовало проект обновленного Налогового кодекса. Сейчас закон находится на публичном обсуждении. В интервью агентству Kazinform заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жаныбек Нуржанов рассказал об основных изменениях в налоговом администрировании.

— Что изменится с новым Налоговым кодексом?

— В рамках разработанного нового Налогового кодекса предусматривается сервисная модель налогообложения. Она заключается в том, чтобы налогоплательщику помочь в его исполнении налоговых обязательств. Например, если это вновь зарегистрированный налогоплательщик, госорганы должны его научить, как представлять налоговую отчетность, через какие сервисы это можно сделать, в какие сроки.

Что касается налоговой отчетности, мы предлагаем сократить на 30% количество форм налоговой отчетности. Также предлагается отмена расчетов по налогу на транспорт, по земельному налогу, по налогу на имущество, если сумма составляет менее 1 млн тенге. Для субъектов малого бизнеса предусматривается вместо полугодового представления налоговой отчетности, мы переходим на представление налоговой отчетности один раз в год.

Кроме того, мы объединяем некоторые формы налоговых отчетностей. Но теперь налоговые льготы должны будут отражены в отчетности.

— Это все коснется и индивидуальных предпринимателей, которые работают «по упрощенке»?

— Да, для них мы режим и меняем. Теперь им нужно будет отчитываться раз в год. Единственное — по заработной плате, которая выплачивается работникам. По ним налоговую отчетность надо сдавать ежеквартально. Если раньше по своим доходам индивидуальные предприниматели отчитывались два раза в год в августе и феврале, то теперь будет только по итогам года феврале — до 15 февраля, а срок уплаты будет до 25 февраля.

— На брифинге в СЦК представители Министерства финансов и Министерства национальной экономики говорили, что отменяются плановые проверки. Не опасаетесь ли вы повышения рисков неуплаты налогов?

— Мы проанализировали данную ситуацию. Ежегодно у нас порядка 1 200 налоговых проверок в плановом режиме проводятся. Но поскольку у нас сейчас сервис автоматизируется, мы переходим более на доверительный уровень общения с налогоплательщиком, то есть рассматриваем налоговую проверку уже как крайнюю меру.

То есть мы можем эти все процедуры провести в рамках камерального контроля. Если есть риск того, что все-таки налогоплательщик не будет исполнять налоговые обязательства, то соответственно налоговая проверка может быть назначена, но как внеплановая.

— Есть такая практика у сотрудников Комитета госдоходов, когда человек не вовремя сдал отчет или где-то не уплатил, ему сразу блокируют счета. Будет ли какой-то период без санкций со стороны налоговиков, когда бизнес еще только адаптируется к новому закону?

— В этой части у нас тоже новшество есть. Сейчас, если налоговая отчетность не сдана в установленный срок, то мы направляем уведомления. В случае отсутствия реакции от налогоплательщика, мы приостанавливаем все расходные операции по счетам, накладываем арест. Теперь мы от этой опции хотим отказаться.

Если налогоплательщик не предоставил в срок налоговую отчетность, мы считаем ее представленной с нулевыми показателями. И налогоплательщик имеет право за этот же период представить дополнительную налоговую отчетность. Соответственно, мы не будем направлять уведомления по таким плательщикам и приостанавливать расходные операции тоже не будем. В части камерального контроля мы тоже уже отказались от данной опции.