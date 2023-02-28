Менее 20% граждан охвачены программами скрининга - Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях необходимо предложить более эффективные меры диагностики. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Менее 20% граждан охвачены программами скрининга. Это очень низкий показатель. Поэтому Министерству здравоохранения необходимо расширить целевые группы и программы профилактического осмотра, особенно по онкологическим заболеваниям. Надо убедить людей быть более внимательными к своему здоровью, регулярно проходить соответствующие анализы и обследования. Для этого министерствам здравоохранения и информации совместно с акиматами нужно проводить широкую информационную работу», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По словам Премьера, для выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях необходимо предложить более эффективные меры диагностики. Он отметил, что следует учесть мировой опыт, привлечь ведущих казахстанских ученых и экспертов международных организаций. Эти меры, по словам А. Смаилова, должны войти в данный Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Вместе с тем, Алихан Смаилов поручил проработать вопросы финансирования Комплексного плана с Министерством финансов, акиматами и внести соответствующее постановление в Правительство до 10 мая текущего года.

«В связи с открытием в следующем году в столице Национального научного онкологического центра с протонной терапией уже сейчас надо проработать вопросы его обеспечения высококвалифицированными специалистами. Надо установить сотрудничество с крупными мировыми онкологическими центрами для проведения консультаций, обмена опытом и повышения квалификации наших врачей», - сказал Премьер-Министр.