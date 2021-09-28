Менее 2 тысяч человек лечатся от COVID-19 в инфекционках Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 27 сентября зарегистрировано 413 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 385 случаев с симптомами и 28 без симптомов.

«Выписано всего – 365 человек, поступило – 187. Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) физически находится 1 899 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 192. На ИВЛ – 31, на неинвазивной ИВЛ – 92, High flow - занято 51 аппарат», - сообщили в УОЗ Алматы.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 4 530 пациентов, с симптомами – 4 268 с легкой и средней степенью, без симптомов – 164.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 2 746 человек, вторым компонентом – 4 723 человек.

Всего за весь период с 1 февраля вакцинировано первым компонентом 946 202 человека, вторым компонентом - 846 787 человек.

Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 117 761 человек.