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Менее 10% составляет площадь снежного покрова в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
7 Апреля 2020, 19:49
Менее 10% составляет площадь снежного покрова в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В целях мониторинга паводковой обстановки заместитель акима Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и начальник департамента по ЧС Ибрагим Кульшимбаев совершили очередной облет паводкоопасных территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе облета было проведено аэровизуальное обследования русла реки Нура, проходящей по территории Бухар-Жырауского, Нуринского и Абайского районов, а также осмотра озера Сасыкколь и водохранилищ Ащису, Самарканд, Интумак, Жартас, Шерубай-Нура.

В настоящее время в области паводковая обстановка стабильная. Превентивные мероприятия и инженерные работы внутри населенных пунктов, а также на автомобильных дорогах оказывают благоприятные условия для прохождения паводкового периода на территории области.

«Фактов угрозы и случаев подтопления жилых домов и объектов нет. В связи с увеличением притоков сбросы с основных водохранилищах осуществляются в следующих объемах: с Самаркандского - 155 м3/сек, с Интумакского - 200 м3/сек. Сбросы с Шерубай-Нуринского водохранилища составляют 28 м3/сек. В водохранилищах имеются свободные объемы для приема и безаварийного пропуска паводковых вод», - сообщили в пресс службе ДЧС Карагандинской области.

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По данным космомониторинга, площадь снежного покрова области составляет менее 10%, в основном на севере Осакаровского, а также частично в верховьях Нуринского и Бухар-Жырауского районов.

В течение марта в целях предотвращения ледовых заторов на реках области были проведены работы по подрыву льда на 17 участках водоемов. Взрывные работы проводились на реке Жарлы в Каркаралинском районе, реке Нура в Бухар-Жырауском районе, реке Сабыркожа в Осакаровском районе, реках Жаман Кон и Куланотпес в Нуринском районе, а также на озере Карасор.

Кроме того, до наступления активной фазы паводкового периода для беспрепятственного пропуска талых вод были проведены мероприятия по расчистке водопропускных сооружений. Всего в области были очищено порядка 4900 водопропускных сооружений, как на автомобильных, так и на железных дорогах.

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В населенных пунктах области проводились работы по вывозу снега, очистке арыков, каналов, устройству водоотводных траншей. Всего было вывезено 2 млн. 855 тысяч куб.м. снега.

В летне-осенний период 2019 года по области было возведено и укреплено 47 км защитных дамб и валов, на 11 км русел рек проведены инженерные мероприятия, построено и отремонтировано 12 км водоотводных каналов, на 24 участках автомобильных дорог установлены водопропускные трубы. На гидротехнических сооружениях проведены ремонтно-восстановительные работы.

Всего с период с 2015-2019 гг. в области возведено 190 км защитных валов, выполнены инженерные мероприятия на 62 км русел рек на территории 140 населенных пунктов.

В целом, паводковые процессы проходят регулируемо и находятся на особом контроле.

В постоянной готовности находятся шесть сводных группировок сил и средств ДЧС, усиленные необходимой спецтехникой и оборудованием.

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