Менее 1% казахстанских школьников заболели коронавирусом за первые две недели обучения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 0,07% учащихся от общего числа казахстанских школьников заболели коронавирусом за первые две недели обучения, передает МИА «Казинформ».

«1 сентября в школах началось обучение в традиционном формате. Для защиты здоровья детей в организациях образования приняты необходимые санитарные меры. Расписание уроков, перемен, посещений буфета составлено так, чтобы избежать скопления в коридорах. Кроме того, ограничено передвижение детей из одного кабинета в другой, то есть учебный процесс организован по принципу «один класс – один кабинет». Увеличено количество смен. В случаях, если кто-то в классе заболел, весь класс отправляется на карантин. За эти две недели заболели коронавирусом 0,07% учащихся от общего числа казахстанских школьников. При этом классы, отправившиеся на карантин в начале месяца, уже возвращаются к учебе уже с этой недели», – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.

Также благодаря вакцинации уменьшилось и количество заражения коронавирусом среди педагогов. С начала нового учебного года заболели 0,09% учителей от их общего количества в стране.

Отметим, что, как и во многих странах, обучение в новом учебном году проходит в традиционном формате.

Напомним, перед началом нового учебного года в связи с эпидситуацией в Алматы родителям предоставили возможность выбрать формат обучения.

Тогда онлайн-формат выбрала очень маленькая часть – лишь 5,6% учащихся от общего числа алматинских школьников. И на сегодня более двух тысяч из них вернулись с онлайн-формата к традиционному офлайн -обучению. Наблюдая улучшение эпидситуации, родители продолжают отказываться от дистанционного обучения и отправляют детей в школы.

«Мой внук в этом году пошел в первый класс. Поначалу мы переживали и выбрали онлайн-обучение. Но он не хочет сидеть дома, хочет общаться с одноклассниками, учителями. Все равно ребенок играет на улице, ходит в магазин, в гости и на кружки. Поэтому мы решили выбрать традиционное обучение. Мы поняли, что дома ребенок ленится, отвлекается, параллельно занимается другими делами и недостаточно усваивает учебный материал. Когда закончится пандемия, неизвестно. Важно не потерять качество образования в ожидании окончания пандемии», – отмечает жительница г.Алматы Гульбахар Валиева.