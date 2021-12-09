Менеджер микрокредитной организации оформила кредит на 10 жителей Темиртау
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Менеджер микрокредитной организации оформила кредит на 10 жителей Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
6 декабря в Старогородской отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области обратилась директор одной из микрокредитных организаций. Оказалось, что в данное финансовое учреждение стали обращаться жители города с жалобами, что кто-то оформил на них заем. Люди об этом не подозревали, пока к ним не стали поступать сообщения с требованиями оплаты взятых кредитов.
Полицейские установили, к данным фактам причастна 27-летняя менеджер микрокредитной организации. Она дала признательные показания. Выяснилось, подозреваемая незаконно оформила более 10 кредитов. Общая сумма ущерба составила около 1 млн тенге.
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