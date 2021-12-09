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Менеджер микрокредитной организации оформила кредит на 10 жителей Темиртау

9 Декабря 2021 14:10
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Менеджер микрокредитной организации оформила кредит на 10 жителей Темиртау

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Менеджер микрокредитной организации оформила кредит на 10 жителей Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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6 декабря в Старогородской отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области обратилась директор одной из микрокредитных организаций. Оказалось, что в данное финансовое учреждение стали обращаться жители города с жалобами, что кто-то оформил на них заем. Люди об этом не подозревали, пока к ним не стали поступать сообщения с требованиями оплаты взятых кредитов.

Полицейские установили, к данным фактам причастна 27-летняя менеджер микрокредитной организации. Она дала признательные показания. Выяснилось, подозреваемая незаконно оформила более 10 кредитов. Общая сумма ущерба составила около 1 млн тенге.

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#Карагандинская область   #МВД РК   #Мошенничество  
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