Менеджер микрокредитной организации оформила кредит на 10 жителей Темиртау

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Менеджер микрокредитной организации оформила кредит на 10 жителей Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

6 декабря в Старогородской отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области обратилась директор одной из микрокредитных организаций. Оказалось, что в данное финансовое учреждение стали обращаться жители города с жалобами, что кто-то оформил на них заем. Люди об этом не подозревали, пока к ним не стали поступать сообщения с требованиями оплаты взятых кредитов.

Полицейские установили, к данным фактам причастна 27-летняя менеджер микрокредитной организации. Она дала признательные показания. Выяснилось, подозреваемая незаконно оформила более 10 кредитов. Общая сумма ущерба составила около 1 млн тенге.