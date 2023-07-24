КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Менеджер банка помог пенсионерке избежать уловок мошенников в Костанае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отделение банка обратилась пенсионерка с просьбой оформить крупный кредит. Менеджер банка просчитал сумму займа и сообщил, что банк одобрил займ в полтора миллиона тенге. Женщина стала звонить по телефону и сообщила неизвестным лицам, какую сумму ей одобрил банк. Менеджер стал расспрашивать клиентку об обстоятельствах необходимости займа, но она отказалась сообщать какие-либо сведения. Тогда сотрудник банка сообщил об этом в службу безопасности и полицию.

В ходе разбирательств полицейские установили, что деньги необходимо было перечислить мошенникам, которые сообщили женщине, что ее дочь, которая проживает в России, находится в тяжелом состоянии в больнице. Во время назначенной встречи для передачи денег, сотрудники полиции на месте задержали 20-летнего дроппера.

Как выяснилось, молодой человек искал работу в Telegram, после чего на него вышли те самые мошенники, которые предложили «легкий» вид заработка, с ежедневной заработной платой от 50 до 100 тысяч тенге.

«В такой стрессовой ситуации первое, что приходит в голову, идти и искать деньги. Я даже не подумала перезвонить дочери, так как была очень взволнована. Но благодаря бдительности сотрудников банка мошенникам не удалось меня обмануть. Благодарна всем, кто помогал мне в этой ситуации», – сказала женщина.