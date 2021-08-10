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Менеджер банка оформил кредит на клиентку в Актобе
10 Августа 2021 22:38
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АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ - Менеджер банка оформил кредит на клиентку в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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Жительница Восточно-Казахстанской области обратилась в полицию после того, как получила уведомление из банка о просроченных платежах по кредитам.
В ходе разбирательства полицейские выяснили, что должником ее сделал один из сотрудников банка.
Как установлено, в марте текущего года 28-летний кредитный консультант, находясь в магазине по продаже мобильных телефонов в Актобе, путем обмана оформил товарный кредит на потерпевшую. Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.190 ч.2 УК РК «Мошенничество».
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