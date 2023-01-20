«Менделеевские классы» откроют в школах Жамбылской области

20 Января 2023, 02:15

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Встречу с делегацией Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева провел в Таразе аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, участниками встречи стали также представители областного управления образования, департамента по обеспечению качества в сфере образования, Таразского регионального университета имени М.-Х. Дулати и Международного Таразского инновационного института имени Шерхана Муртазы.

В ходе встречи обсуждались вопросы стратегического партнерства между РХТУ имени Д.И. Менделеева и местными вузами. Планируется партнерство в области научных исследований и разработке совместных образовательных программ.

Участники встречи рассмотрели возможность реализации в школах Жамбылской области образовательного проекта «Менделеевские классы». Проект направлен, в первую очередь, на повышение уровня преподавания химии и других естественнонаучных дисциплин, выстраивание сетевого взаимодействия школ с вузами и предприятиями.

В ведомстве уточнили, что в 2022 - 2023 учебном году из 8 694 жамбылских выпускников, сдавших ЕНТ, 18,5% выбрали химико-биологическое направление. Ежегодно жамбылские школьники принимают активное участие в международной Менделеевской олимпиаде по химии и занимают призовые места.

Гости ознакомились с основными направлениями развития сферы образования, в том числе, в рамках Национального проекта «Комфортная школа».

«На территории Жамбылской области сегодня расположены несколько крупных химических производств. Доля региона в объеме производства химической продукции Казахстана составляет 30%. Дальнейшее развитие этой сферы невозможно без подготовки высококвалифицированных специалистов. Поэтому вопросам многостороннего взаимодействия с крупными вузами уделяется особое внимание», - сказал аким области Нуржан Нуржигитов.

И. о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева Илья Воротынцев подчеркнул, что необходимо укреплять межвузовские связи для внедрения новых технологий в учебный процесс. С целью активизации деловых контактов подписан Меморандум о сотрудничестве между РХТУ имени Д.И. Менделеева и ТарРУ имени М.Х. Дулати.

Фото пресс-службы акима Жамбылской области