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Меньше всего ОСИ и ПТ по республике зарегистрировано в Алматы и Астане

4 Ноября 2022, 20:05
Меньше всего ОСИ и ПТ по республике зарегистрировано в Алматы и Астане
4 Ноября 2022, 20:05

Меньше всего ОСИ и ПТ по республике зарегистрировано в Алматы и Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Комитете по делам строительства и ЖКХ прошло совещание по переходу на новые формы управления многоквартирными жилыми домами (МЖД) и внедрению системы Е-Шанырак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Встреча прошла с участием председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Тимура Карагойшина, представителей местных исполнительных органов, АО «Казахстанский центр модернизации и ЖКХ» и общественности.

В ходе встречи участниками обсуждены вопросы утверждения дорожных карт, перехода на новые формы управления - Объединение собственников имущества (ОСИ) и простое товарищество (ПТ), внедрения информационной системы Е-Шанырак.

Отмечено, что на сегодняшний день по республике подлежит переходу на новые формы управления 46 522 МЖД, из них в настоящее время обеспечен переход 42 803 МЖД, или 92 %.

Полностью завершен переход на новые формы управления в 11 регионах - в Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Улытауской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и в городе Шымкенте.

Наиболее низкие результаты исполнения отмечены в городах Алматы – 69,7% (5246 из 7517) и Астана – 68,6 % (1942 из 2820).

В целом, осталось обеспечить переход 3 719 МЖД, или 8% от плана, в 9 регионах.

Касательно внедрения системы «Е-Шанырак», АО «Казцентр ЖКХ» предлагает систематизировать работу по интеграции ИС Е-Шанырак с субъектами естественных монополий в сфере ЖКХ, которых более 900 по республике.

- Для более оперативной работы интеграции с субъектами естественных монополий необходимо закрепить персональную ответственность на уровне курирующего заместителя акима каждого региона. На уровне начальников управления данные вопросы не разрешимы. Дать поручение по работе интеграции, в первую очередь, с государственными коммунальными предприятиями, - отметил заместитель председателя правления АО «Казцентр ЖКХ» Маргулан Абдыкаримов.


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