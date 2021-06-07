Меньше воровать стали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С начала года в городе Алматы количество краж чужого имущества уменьшено на 36,7%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В общественных местах совершено 662 хищения, что в 5,8 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Вместе с тем, за 5 месяцев раскрыто 102 кражи чужого имущества, а также 140 мошенничеств, совершенных в прошлые годы. Кроме того, за текущий период пресечена преступная деятельность 35 преступных групп, совершавших кражи личного имущества в общественных местах, а именно в торговых центрах, рынках, складах, компьютерных клубах и др. Одновременно задержан 131серийный вор, которым доказана вина в совершении более 214 фактов краж чужого имущества», - проинформировал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.