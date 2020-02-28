Меньше половины казахстанцев удовлетворены качеством медуслуг – Ералы Тугжанов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Меньше половины казахстанцев удовлетворены качеством медуслуг. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Люди жалуются на плохое качество медицинской помощи. Сегодня только 48% пациентов удовлетворены качеством оказываемых услуг. Население в основном жалуется на отказы от госпитализации, некомпетентность медработников, очереди к специалистам в поликлиниках. Самая большая доля обращений поступает из ЗКО, Шымкента и Жамбылской области», - сказал Ералы Тугжанов на коллегии Министерства здравоохранения.
По его словам, необходимо обеспечить своевременное оказание медицинской помощи.
«Наверняка, там ситуации бывают разными, нельзя все обобщать. В каждой ситуации бывают разные обстоятельства. Все это надо тщательно проверить и исправить», - добавил он.
Зампремьера также сказал и об износе медицинского оборудования в регионах.
«Ломаются машины скорой помощи, средний износ на сегодня составляет 43%, не на должном уровне оснащение медицинским оборудованием. Мы сегодня поднимали вопрос по износу отдельных объектов, есть области, по которым сегодня износ составляет почти 80%. Регионы об этом знают хорошо, поэтому я прошу этот вопрос дополнительно включить», - отметил спикер.
Он поручил Министерству здравоохранения совместно с акиматами разработать Дорожную карту с установлением конкретных индикаторов, ежемесячно представлять динамику исполнения в разрезе регионов.
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